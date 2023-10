Fiorentina Femminile, Parisi: “Abbiamo centrato il nostro obiettivo”

Vittoria per 1-2 a domicilio per la Fiorentina Femminile di De La Fuente che si è imposta sulla Ternana negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le parole del capitano delle gigliate Alice Parisi ai microfoni del club.

"Avevamo l'obiettivo di passare il turno e ci siamo riusciti. Loro sono una squadra difficile da affrontare che rispecchia le idee e il carattere del proprio allenatore, ma siamo entrati con la testa giusta e siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. La Ternana ha dimostrato di essere una squadra forte nonostante la categoria e questo dimostra che il livello si è alzato. Il finale con la Ternana che si è rifatta sotto ci dimostra che dobbiamo ancora crescere e migliorare soprattutto a livello mentale però abbiamo dimostrato di avere grande carattere. Per me è un onore giocare nella Fiorentina e indossare questa fascia quindi cercherò sempre di dare il massimo e di essere un leader dentro e fuori dal campo. Ci tenevamo a fare bene per tornare contente per l'inaugurazione del Viola Park e da domani dobbiamo subito iniziare a pensare alla prossima partita".