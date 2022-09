Fiorentina Femminile, Panico: “Bisogna essere più cinici e cattivi”

La Fiorentina Femminile di coach Patrizia Panicoha perso oggi sul campo della Roma Femminile di misura 2-1. Ecco le dichiarazioni del coach delle viola che ha parlato al sito ufficiale dopo il ko: "Partita bella ed intensa in cui la Fiorentina ha giocato con cattiveria e determinazione ed espresso anche bel gioco contro una squadra forte e che ha lavorato per anni per arrivare a questi livelli. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la gara, ma contro queste squadre devi essere cinico e cattivo perché ogni occasione può essere d'oro e non sai se può ricapitare. Nel secondo tempo poi siamo state bene in partita anche dopo il pari pur concedendo un po' di campo a loro come messo in preventivo, ma non abbiamo sfruttato le occasioni per pareggiare la partita nel finale. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Lavoreremo per capire dove abbiamo sbagliato, ma l'approccio e il carattere erano giusti anche se bisogna leggere meglio le situazioni e imparare ad affrontare questo tipo di partite"