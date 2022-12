Fiorentina Femminile, la storia si ripete: in arrivo un’altra ex Milan

Secondo Tuttocalciofemminile, la calciatrice Linda Tucceri Cimini sarebbe in rotta con il tecnico del Milan Maurizio Ganz. Già a gennaio l'esterno di difesa potrebbe lasciare il club lombardo per approdare alla Fiorentina Femminile. La squadra viola è alla ricerca di un rinforzo per la fascia laterale di sinistra, con la calciatrice che, all'occorrenza, può giocare anche a centrocampo. Fatale per Cimini il rigore sbagliato nella partita con il Como. Un episodio che si ripete, dopo essersi verificato già con Vero Boquete e Valentina Giacinti.