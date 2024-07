Fiorentina Femminile, inizia il ritiro. De La Fuente: “Vogliamo vincere un trofeo”

Poi ha proseguito: "Abbiamo tanto da giocare e da dimostrare, per ribadire quanto fatto di buono e correggere quello che abbiamo sbagliato. Nella squadra ci sono stati dei cambiamenti condivisi con la società. Speriamo di portare un trofeo in breve tempo a Firenze, la Supercoppa a gennaio deve essere uno stimolo. Ringrazio sempre i tifosi perché sono sempre vicini alla squadra, vogliamo competere fino in fondo nelle competizioni. Champions? Per arrivare alla fase a gironi dovremo passare due preliminari e poi un altro turno, cerchiamo di essere pronti per la gara con il Brondby a Copenhagen".