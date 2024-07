Milenkovic e l’assalto improvviso a Pongracic. Segnali di (non) programmazione?

Premessa: la cessione di Milenkovic ci sta. Non mi ha particolarmente sorpreso e, soprattutto, non penso che facendolo partire e sostituendolo con Pongracic la Fiorentina si sia indebolita. Nella peggiore delle ipotesi, il livello è rimasto lo stesso. Non solo. Facendo un discorso strettamente tecnico infatti, il centrale arrivato dal Lecce potrebbe anche essere più funzionale al nuovo progetto targato Palladino. Questo perché il croato, molto più di Nikola, può agire da centrale dei tre dietro avendo visione di gioco e piedi migliori. La scelta insomma, tanto per farla molto breve, ci sta. Così come è legittima la volontà di abbassare il monte ingaggi visto che, diciamolo senza troppi giri di parole, avere in Milenkovic il giocatore più pagato della rosa era una discreta stortura.

Programmazione e non solo

Detto questo, non posso non sottolineare un aspetto che invece mi ha lasciato e mi lascia molto perplesso e che ha a che fare con un concetto del quale abbiamo parlato spesso qua su violanews: la programmazione. Ora, può anche essere che il club viola avesse avvertito Pongracic ed il suo procuratore con largo anticipo ma il fatto che a Rennes fosse tutto pronto per le visite mediche lascia intendere qualcosa di diverso. La sensazione insomma, è che sia stato tutto abbastanza improvvisato. La cessione di Milenkovic da una parte (ad inizio mercato, fuor di microfono, la Fiorentina spiegava come la difesa non avesse bisogno di titolari visto che bastavano e avanzavano Quarta, lo stesso Milenkovic e Ranieri) e, di conseguenza, l'assalto all'ormai ex centrale del Lecce. E per fortuna che il blitz è andato a buon fine, altrimenti c'era il rischio di ritrovarsi senza Nikola, e con la necessità di andare in giro per l'Italia o per l'Europa a cercare (dal nulla) il sostituto.