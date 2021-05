Fiorentina Femminile-Empoli Ladies, viola avanti all’intervallo. Tante emozioni

Derby toscano in Serie A Femminile: la Fiorentina di Cincotta sfida l'Empoli Ladies, viola avanti dopo i primi 45'

Termina sul punteggio di 2-1 per la Fiorentina Femminile il primo tempo del derby contro l'Empoli Ladies. Le ragazze di Antonio Cincotta, dopo essere passate in vantaggio in avvio di partita grazie alla rete di Zanoli su assist di Breitner, si sono fatte raggiungere al 28° con il rigore trasformato da Prugna.