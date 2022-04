Fiorentina Femminile, due infortuni in amichevole: Vitale come Castro

Panico perde Boquete e Vitale, in particolare il difensore gigliato ha riportato un infortunio simile a quello di Castrovilli

Non soltanto la prima squadra maschile, anche coach Patrizia Panico alle prese con alcuni infortuni. La Fiorentina femminile dovrà fare a meno di Boquete e Vitale, entrambe infortunatesi in amichevole con l'Arezzo. In particolare Francesca Vitale ha riportato un infortunio simile a quello di Castrovilli: