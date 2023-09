Coppa Italia Femminile, svelato il prossimo avversario della Fiorentina

Nella giornata di ieri si sono giocate sette delle otto partite dei sedicesimi di Coppa Italia Femminile. In queste partite abbiamo scoperto quella che sarà la prossima avversaria della Fiorentina agli ottavi della competizione. Si tratta della Ternana, visto che ha superato per ben cinque reti a zero il Genoa. La sfida sarà una gara secca e verrà giocata tra l'11 e il 12 ottobre. Nella stessa parte del tabellone delle viola è presente anche la Lazio, che affronterà in casa propria l'Inter, mentre Pomigliano e Chievo Women affronteranno rispettivamente Sampdoria e Juventus.