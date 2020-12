Cincotta esulta: “Ci davano già eliminati, ma ci siamo presi gli ottavi. Che orgoglio”

Antonio Cincotta non riesce a trattenere la soddisfazione per la vittoria ottenuta all’ultimo respiro sullo Slavia Praga (CRONACA).Il tecnico ha festeggiato la qualificazione con queste parole, pubblicate sul suo profilo Twitter:

Ci vuole coraggio. Ci vuole cuore. Ci vuole amore per questi colori. Ci vuole una forza di volontà incrollabile. Ci vuole un pizzico di follia per crederci quando tutti ti danno già per eliminato. Per spingere dentro quel pallone all’ultimo respiro, all’ultima occasione. Per prenderci ancora una volta gli ottavi di finale di Champions League. Abbiamo dato tutti tutto. E siamo stati ripagati. Che gioia, che soddisfazione. Che orgoglio! Siamo agli ottavi di Champions. E permettetemi di dirlo: ce lo meritiamo proprio! #ForzaViola #QuestaÈFirenze