Sabatino: “Vittoria voluta fortemente, lavoriamo per portare a Firenze qualcosa d’importante”

Daniela Sabatino ha deciso la gara di Praga con una rete siglata all’ultimo respiro. La numero “nove” della Fiorentina ha descritto le sue emozioni ai microfoni della società gigliata:

Questa vittoria la volevamo fortemente, ci prepariamo da luglio per portare a Firenze qualcosa di importante. Non è stata una bella partita, ma l’importante è essere uscite vittoriose. In queste due partite si è visto che potevamo e dovevamo farcela. Volevo passare queste vacanze in serenità, adesso un po’ di riposo ma sto già pensando alla Supercoppa. Dobbiamo ricaricare le pile e far bene in campionato. La dedica è a me stessa, dopo il rigore sbagliato domenica non sono stata bene. Poi alla mia famiglia, a noi e al presidente Commisso che è sempre presente.