Cincotta: “Ci abbiamo provato in tutti i modi, Firenze sarà esplosa di gioia”

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato al canale ufficiale ACF dopo la straordinaria impresa compiuta a Praga:

Credo che tutta Firenze sia esplosa di gioia, abbiamo dato tutto, ci abbiamo provato in tutti i modi e si è visto quanto lo Slavia sia una squadra coriacea. Da un mese e mezzo a questa parte sta venendo fuori il carattere di questa squadra, che a volte ha raccolto meno di quel che meritava ma che oggi ha pareggiato i conti col destino. Mi dà fastidio che la gara sia stata presentata come facile, forse poteva andare peggio ma la realtà è che lo Slavia questo turno lo aveva sempre, sempre superato. La vittoria la dedico a tutta la società, è stato bellissimo sentire il presidente così vicino. Le ragazze hanno corso decine di chilometri, far gol all’ultimo fa capire che mentalità abbiamo sviluppato, siamo orgogliosi. Abbiamo saputo riconoscere il tifo positivo e ce lo siamo tenuto stretto, senza lasciarci sprofondare. Andremo avanti a testa alta.