Adami (Cap. Femminile): “Contente per il bel calcio, a Napoli con entusiasmo”

Greta Adami, divenuta quest’anno capitano della Fiorentina Femminile, ha parlato in zona mista dopo la schiacciante vittoria alla prima uscita stagionale: 4-0 inflitto all’Inter:

Da tanto tempo eravamo ferme, per cui già entrare in campo è un’emozione importante: non vedevamo l’ora. Al Franchi poi, anche se purtroppo vuoto, sperando che passi in fretta questa situazione. Penso abbiamo fatto un’ottima partita, il risultato parla chiaro. Adesso dobbiamo continuare a migliorarci, a conoscerci sempre di più. Stiamo bene, dopo il Covid tutte le squadre possono avere dei dubbi. Noi abbiamo una squadra molto rinnovata, ma abbiamo giocato fin da subito un bel calcio. Poi si può sempre migliorare. Andiamo a Napoli consapevoli di chi siamo e per fare del nostro meglio.