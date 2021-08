ACF Femminile, Panico e Sabatino in coro: “Abbiamo fatto buone cose”

Patrizia Panico e Daniele Sabatino hanno parlato dopo l'amichevole contro la primavera maschile del Perugia.

Patrizia Panico e Daniela Sabatino hanno parlato in un'intervista ai canali ufficiali ACF. Affidando le loro sensazioni, dopo la partita amichevole contro la Primavera maschile del Perugia, persa per 13-2 .

Panico: "Ci sono state delle buone cose. Raramente abbiamo buttato via palla. Però sapevamo che era una squadra che fisicamente stava meglio di noi. Non siamo partite benissimo, anche se ho visto una buona reazione. Dobbiamo essere consapevoli di aver una grande tecnica, non possiamo metterla sotto il punto di vista fisico contro dei ragazzi di 19 anni che giocano il campionato nazionale. Se aspetti che siano gli altri ad avere l'iniziativa non va bene, quindi mi aspetto che a Roma ci sia un atteggiamento diverso fin da subito".