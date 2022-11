Zarate: “Vorrei una nuova avventura. Lazio? Mi manca, un errore andare via”

Torna a parlare l'ex viola Mauro Zarate dopo le ultime dichiarazioni sul proprio futuro rilasciate a maggio scorso. Queste le parole dell'attaccante al sito lalaziosiamonoi: "Sono tornato dal Brasile per stare insieme a mio padre. Ho firmato per questi ultimi tre mesi per il Platense per poter stare vicino a lui negli ultimi giorni della sua vita. Mio papà non c’è più e chissà cosa farò. So che vorrei giocare altrove. Vediamo cosa di bello mi riserverà il futuro, ma lo valuterò sempre insieme alla mia famiglia, per decidere quale sarà la cosa migliore da fare".