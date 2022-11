La carica degli ex viola al Mondiale, sono ben 11. La lista completa

Dopo il forfait di Nico Gonzalez, la Fiorentina sarà rappresentata in Qatar da 4 giocatori della squadra attuale. Ma saranno ben 11 i calciatori che hanno vestito in un passato più o meno recente la maglia viola. Anche in questa lista, peraltro, c'è stata una defezione in extremis con lo sfortunatissimo Dragowski finito ko. Alcuni nomi sono scontati, altri un po' meno: fa strano vedere ad esempio Pezzella con l'Argentina, dove invece è rimasto fuori Martinez Quarta (che due anni fa gli era avanti nelle gerarchie). Sorpresa assoluta - con qualche polemica in patria - la chiamata di Veretout da parte della Francia. E poi non manca qualche rimpianto, vedi alla voce Pedro... e forse non solo.