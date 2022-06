VIDEO – Chiellini saluta Juve ed Europa. Ufficiale il passaggio al Los Angeles

Quella giocata a Firenze rimarrà l'ultima gara di Chiellini con la Juve in Serie A. Nuova avventura per il classe '84 che, dopo innumerevoli stagioni, saluta la Serie A e anche l'Europa. Il capitano bianconero, svincolatosi dalla Juve, passa infatti ufficialmente al Los Angeles FC, squadra statunitense della MLS. Ad annunciarlo è lo stesso ex calciatore Viola con un video sui propri canali social.