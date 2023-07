VIDEO – Bernardeschi, ma cosa fai?! L’ex viola perde la testa

Federico Bernardeschi non se la sta passando bene al Toronto. L'ex Fiorentina infatti, è stato reintegrato in rosa dopo la lite con l'allenatore, ma le cose non sono migliorate. Infatti, la squadra canadese ha perso 4-0 contro l'Orlando e l'ex Juventus ha molte colpe. Infatti, al minuto 63' della partita con la sua squadra già sotto di due gol, ha colpito con una testata l'avversario Wilder Cartagena al termine di un breve battibecco. Bernardeschi è stato a quel punto cacciato dal campo con tanto di cartellino rosso. Tra l'altro il giocatore era già stato ammonito. IL VIDEO: