Vi ricordate Toni Fruk? Meteora viola, oggi nei preconvocati della Croazia

Vi ricordate Toni Fruk? Acquistato nel 2019 da Pantaleo Corvino dai belgi del Royal Mouscron per 1,5 milioni e più volte preso di mira dai tifosi viola per il misterioso acquisto. Nel 2019 attaccato ai cancelli del Franchi uno striscione recitava: "Per vincere bisogna Frukarsi". Riassumeva lo scontento della piazza unito all'ironia fiorentina. Beh oggi sicuramente il giovane ragazzo croato, e se vogliamo anche Pantaleo Corvino, si è preso una grossa rivincita venendo messo nella rosa dei preconvocati della Croazia per Euro24. Sicuramente i 16 assist uniti ai 3 gol fatti nel campionato croato con la maglia del Rijeka hanno aiutato e anche se la strada per partecipare alla competizione internazionale è ancora lunga un primo passo è stato fatto