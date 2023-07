Vi ricordate del misterioso Fruk? Rimane in Croazia, ma cambia squadra

La meteora Toni Fruk dopo due anni di prestito in Croazia ha firmato quadriennale per il Rijeka

L'ormai ex meteora della Fiorentina Toni Fruk si trasferisce a titolo definitivo al Rijeka, squadra del campionato croato, che lo ha visto protagonista per 2 anni, prima con la maglia del Dubrava e poi con quella del Gorica. Secondo quanto riportato dal portale croato 24sata il Rijeka non avrebbe pagato il prezzo del cartellino del giocatore che aveva ancora un anno di contratto con la squadra viola bensì i due club si sarebbero messi d'accordo sulla base di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore croato. Fruk ha così firmato un quadriennale e chiuso un'avventura italiana tutt'altro che da ricordare.