Venuti scende in Serie B. Accordo totale con la nuova squadra

Non è stata fortunatissima la stagione di Lorenzo Venuti a Lecce, dove non è riuscito a ritagliarsi troppo spazio. Per questo motivo l'ex viola ha deciso di cambiare aria e per la seconda estate consecutiva è pronto a trasferirsi, stavolta cambiando anche categoria. Stando a quanto racconta Gianluca DI Marzio, è tutto fatto per il suo passaggio alla Sampdoria di Andrea Pirlo in cadetteria. Un'operazione già totalmente definita con il Lecce, che vedrà fare il percorso opposto a Marco Delle Monache, nell'ultima stagione in prestito al Vicenza