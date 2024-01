Ex viola: Venuti non gioca neanche a Lecce, ci pensa una big di Serie B

Il giocatore aveva accettato il ritorno in Salento da Corvino, ma il tecnico D'Aversa gli preferisce costantemente Gendrey sulla destra

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, il Palermo sta cercando un rinforzo pronto all'uso sull'esterno destro della difesa e gli occhi del ds Rinaudo si sarebbero posati sull'ex viola e fiorentino Lorenzo Venuti. Finora, infatti, il titolare è stato il ceco Mateju che però sembra destinato a salutare il capoluogo siciliano al termine del proprio contratto (il prossimo giugno), si legge. Venuti è la riserva di Gendrey, non ha spazio e potrebbe valutare una discesa in Serie B per ritrovare il campo con continuità.