Venerdì sera a Campi Bisenzio grande serata benefica per gli alluvionati

Sono attesi tanti sportivi e personaggi dello spettacolo all'apericena in programma al "River" di Campi Bisenzio, grazie a cui verranno raccolti fondi da devolvere alle famiglie che hanno subito danni dall'alluvione

INSIEME PER CAMPI

Venerdì 24 novembre 2023 grande iniziativa benefica al “River” (ex Sporting Club) di Campi Bisenzio organizzata da Sportmanager Group, Associazione 50 minuti, Il Brivido Sportivo e associazione “Glorie Viola”. All'apericena, in programma alle ore 20, parteciperanno innumerevoli personaggi dello sport fiorentino e dello spettacolo. L'intero ricavato dell'evento verrà donato alle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio. Per info e prenotazioni: 366 4866758