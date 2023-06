Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere ex Fiorentina ha svolto stamani le visite mediche ed ha già siglato il nuovo contratto a "Casa Milan". Salutata l'Atalanta da svincolato, è tutto pronto per la sua nuova avventura in rossonero. A Milano ritrova Stefano Pioli in panchina con il quale ha condiviso la forte esperienza di Firenze.