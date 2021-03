Carlos Sanchez riparte dal Watford. Il centrocampista colombiano, classe ’86, ha firmato un contratto col club della famiglia Pozzo. Per lui, con un passato nella Fiorentina, una nuova avventura in Inghilterra. Proprio il club viola lo aveva prelevato dall’Aston Villa nell’estate 2016. Di pochi minuti fa l’ufficialità, comunicata dal club che milita in Championship. Per lui contratto valido fino al termine della stagione.