Ufficiale – Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore biancoceleste

Dopo la lunga lettera con cui poco fa Gaetano Castrovilli ha salutato Firenze e la Fiorentina è arrivato il comunicato ufficiale della sua nuova squadra, la Lazio. Il club biancoceleste non ha voluto far sapere niente delle modalità e della durata del contratto del nuovo giocatore, ma l'ingaggio dovrebbe essere superiore rispetto a quello ricevuto a Firenze. Infatti si parlerebbe di un contratto annuale a circa 2 milioni di euro, ma con rinnovo automatico per altri due anni al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il breve comunicato: