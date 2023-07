Ufficiale: Adrian Mutu cambia squadra e Paese

Adesso è ufficiale, Adrian Mutu è il nuovo allenatore del Neftchi Baku. Il tecnico rumeno ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. "Il Neftchi è il club con la più grande base di tifosi in Azerbaigian. Sono sicuro che legherò bene con loro perché alla fine, qualunque cosa facciamo, la facciamo per i nostri tifosi" le parole di Mutu riprese da tuttomercatoweb.com. "Il mio obiettivo è riportare il Neftchi al posto che gli spetta, ovvero ai vertici del calcio azero. Non solo, vogliamo rappresentare con orgoglio l'Azerbaigian in Europa. Possiamo raggiungere grandi successi nei campi da calcio europei".