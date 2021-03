Toni: “La Fiorentina deve ripartire da Vlahovic e… Ribery”

Questo il commento di Luca Toni a 90° Minuto sul giovane attaccante serbo. Per l’ex bomber viola non ci sono dubbi, per il futuro giusto puntare sulle prestazioni di Dusan:

Vlahovic? Il terzo gol una cosa bellissima. La Fiorentina deve ripartire da questo centravanti. Mi piacerebbe restasse anche Franck, con lui giocano tutti bene i centravanti

