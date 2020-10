Tre reti nelle prime quattro partite di campionato. Giovanni Simeone ha ricominciato questa stagione esattamente come aveva terminato l’ultima. La doppietta decisiva per la vittoria del Cagliari a Torino va ad aggiungersi alla rete messa a segno contro il Sassuolo (1-1), per un totale di 4 punti, gli stessi che la squadra sarda ha in classifica. L’exploit dell’ex viola, impreziosito dall’ultima convocazione nell’Argentina, viene sottolineato anche da As. Per il quotidiano, l’avvio di campionato di Simeone spazza via ogni gioco di parole che lo subordina al padre. “Cholito” – si legge – ormai è solo un’etichetta che riduce Giovanni a “figlio di”, ma oggi Simeone jr. brilla di luce propria in Sardegna.