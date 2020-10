Dal Brasile, il Flamengo fa sul serio per tenersi Pedro: la situazione

Pedro può restare al Flamengo. Sedici reti in trentadue presenze con la maglia rossonera per l’attaccante brasiliano classe 1996, il cui cartellino resta di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riporta ESPN, il Flamengo ha sondato la possibilità di un prolungamento del prestito fino alla fine di febbraio, termine della stagione in Sudamerica, o a giugno 2021, quando invece termina in Europa. La Fiorentina ha risposto picche, aprendo però alla cessione a titolo definitivo, seppure a una cifra inferiore agli 11 milioni di euro sborsati un anno fa. In casa Flamengo c’è molto ottimismo e si punta ad un pagamento dilazionato.

