Di Marzio: “Milenkovic e Pezzella? Con Martinez la Fiorentina si è portata avanti. Sarri…”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha parlato a RTV38: “Sarri si sta liberando dalla Juventus, poi non so se si creerà una trattativa tra bianconeri e Fiorentina. Firmerà la risoluzione con la Juventus quando avrà la certezza di firmare con un’altra squadra, che sia la Fiorentina o la Roma o un altro club. Per Milenkovic la Fiorentina ha rifiutato offerte importanti, il West Ham si era spinto fino a 30-35 milioni di euro. Per Pezzella invece si era fatto vivo il Milan con un prestito nell’ultimo giorno. Con Martinez Quarta la Fiorentina si è portata avanti coprendosi nel caso non riuscisse a rinnovare con uno dei due o entrambi”.

