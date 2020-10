Di Gennaro: “Fiorentina, deficit di personalità. Mercato gennaio finanziato da cessione di Chiesa”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, oggi voce tecnica Rai, ha parlato a Toscana Tv nel corso di 30° minuto.

La Fiorentina deve vincere queste partite, soprattutto dopo essere andata in vantaggio di due reti, non è stata brava a gestire e questo deve far preoccupare. L’atteggiamento non è quello giusto. Questa squadra ha manifestato un deficit di personalità. Chiesa? Si è lasciato male, non aver salutato il presidente non è un comportamento da professionista. Iachini? La conferma è stata fatta da Commisso, mentre Pradè aveva scelto Juric. In una società i ruoli devono essere chiari. Il presidente comanda perché ci mette i soldi, ma le scelte tecniche spettano a direttore sportivo e direttore generale. Mi sembra che i tre acquisti importanti non sono arrivati, il mercato di gennaio è stato finanziato con la cessione di Chiesa.