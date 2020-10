Serata totalmente da dimenticare per l’esterno della nazionale. Dopo essere stato il maggior indiziato dai tifosi italiani sui vari social network per l’errore grossolano nel primo tempo e per i numerosi stop sbagliati (Cronaca della sfida), questa mattina è il turno dei quotidiani nazionali. Ecco come questi giudicano la prestazione del giovane ex viola contro la Polonia:

La Gazzetta dello Sport: 5, il peggiore: Da tempo non si vede il Chiesa incontenibile, verticale, che incrociava verso la porta in dribbling. Ora è macchinoso. Vive un momento così e la prima azzurra da juventino è da rivedere. Deve parlare con se stesso.

Tuttosport 5.5: A volte, anzi spesso, sembra vittima di una generosità eccessiva che lo manda fuori giri sia nelle intenzioni che nel risultato, come quando sbaglia l’impatto a due metri dal gol sul traversone delizioso di Belotti. Alterna giocate buone a errori di imprecisione che un campione assoluto non deve commettere.

Corriere dello Sport 5,5: Il neojuventino si divora l’occasione più limpida in avvio, alzando la mira a due passi da Fabianski. Quando alza la testa, indovina il cross e serve un bel pallone per il colpo di testa di Emerson.