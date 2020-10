Nazionale, stasera Polonia-Italia. In panchina i viola, ma anche i nuovi acquisti mancati

Bonaventura, Biraghi, Dragowski. Ma anche Milik e Piatek, i due attaccanti che sono stati accostati alla Fiorentina fino alla fine dell’ultima sessione di mercato. Dovrebbero essere tutti fuori dai titolari stasera (Jack ha lasciato il ritiro per via della nascita del figlio), nella sfida tra Polonia e Italia valida per la Nations League (TUTTE LE INFO). A sinistra Mancini dovrebbe adattare uno tra Spinazzola e Florenzi, mentre in mediana spazio ai titolarissimi Verratti, Barella e Jorginho. Tra i pali della Polonia Fabianski, in attacco irremovibile Lewandowski.