Il dopo Chiesa? In attesa del miglior Callejon, tocca a Lirola

Un anno fa fu accolto come merce rara, visto che la Fiorentina rincorreva un terzino destro da molto tempo, adesso toccherà a lui prendere momentaneamente l’eredità di Federico Chiesa. Pol Lirola ha vissuto tra pochi alti e molti bassi il suo primo anno (e spiccioli) in maglia viola, e come scrive La Gazzetta dello Sport, in attesa del miglior Callejon deve rispondere presente all’avversario più pericoloso: la pressione.

Aspettative

Il catalano ha alternato grandi gare a passaggi a vuoto: dopo un lungo corteggiamento e un investimento importante di oltre 12 milioni al momento non ha ripagato le aspettative. Il suo talento – scrive la Rosea – è maggiore di quanto dimostrato finora in campo, ma dopo tre panchine consecutive con lo Spezia toccherà a lui. Il suo valore non si discute, e infatti in estate il Valencia si era fatto avanti ma ha trovato la porta chiusa. Adesso parte l’operazione rilancio in maglia viola.