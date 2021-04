Sella: “La Fiorentina può salvarsi tranquillamente in anticipo”. Su Montella…

L’ex viola Ezio Sella ha parlato a tmw radio. Queste le sue parole sul passato (recente) ed il presente della Fiorentina.

Anche Montella è stato vittima del tritacarne calcio? “Sappiamo che in Italia l’equilibrio non esiste, o ci si esalta o ci si deprime troppo, e questo secondo me è particolarmente grave per gli addetti ai lavori, che dovrebbero avere le capacità di andare oltre il risultato. Invece si viene giudicati per quello. Una persona di competenza, curiosa, che si aggiorna e sa far giocare bene le sue squadre. E ve lo dico perché l’ho visto in azione tre-quattro giorni quando era alla Fiorentina. Ha le caratteristiche di un allenatore che può far bene, ma a volte serve pure la fortuna di capitare al posto giusto nel momento giusto. Lui è capitato in due grandissime società come Milan e Fiorentina salvo poi accorgersi quando era dentro che c’erano problematiche difficili da risolvere”.

La Fiorentina rischia? “Sono convinto che bisogna stare molto attenti quando ci si ritrova in certe posizioni di classifica. Credo però che la rosa della Fiorentina può arrivare tranquillamente a salvarsi due-tre giornate prima della fine del campionato, in questo Iachini è molto bravo”.