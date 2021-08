Ripa su Vlahovic: “Non c’è necessità di vendere. Dipende dalla dimensione di ACF”

Il parere dell'ex dirigente viola sulla possibile cessione dell'attaccante serbo

"Rocco aveva fatto intendere che Vlahovic sarebbe rimasto un altro anno per dare inizio ad un nuovo corso con Italiano. Adesso sembrano cambiate alcune cose... La situazione economica dei viola è solida, i conti sono in ordine, non c’è necessità di vendere. Quella che rischia di arrivare però è una proposta indecente, ci sono molti soldi in ballo. Dipende molto dalla dimensione che vuole dare Commisso alla Fiorentina. Ci troviamo a 3 giorni dalla prima di campionato e col rischio di perdere la propria punta di diamante, le tempistiche sono un po’ corte. Oggi il calcio è cambiato, si deve essere pronti a queste situazioni. Sostituto? Belotti è forte, ma io punterei su Kean, ha esperienza internazionale. Scamacca deve ancora dimostrare tanto…"