Corfio: Vlahovic andrà quasi sicuramente via. Resta da capire a chi, e per quanto

Per il quotidiano "chi arriva a 70 milioni, magari con l’inserimento di bonus che facciano salire la cifra fino quasi ad 80, si porta a casa Dusan"

Nel Corriere Fiorentino si parla del futuro di Dusan Vlahovic, in particolare di come l'attaccante serbo sia sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. I viola, infatti, per cercare di blindare il proprio gioiellino si erano spinti molto in avanti arrivano ad offrire al ragazzo ben 3,5 milioni + bonus netti a stagione oltre a 2 milioni al momento della firma. Ma, davanti alle ulteriori richieste di Ristic, in particolare quella legata al mandato in esclusiva per la futura cessione, il club si è fermato.