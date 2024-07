Ricordate Tofol Montiel? Potrebbe tornare in Italia: ecco dove

Dalle magie in Primavera al ritorno in Spagna

Cristobal Tòfol Montiel potrebbe tornare in Italia.

L'attaccante spagnolo classe 2000, secondo quanto riporta TuttoC, è finito nel mirino di una neopromossa in Serie C, vale a dire l'Alcione Milano. Per l'iberico ci sono interessamenti anche di altre squadre importanti.