L'ex viola Martin Caceres costretto a lasciare il campo in barella a causa di un grave infortunio al ginocchio

Brutto infortunio per l'ex difensore della Fiorentina Martin Caceres. Il calciatore uruguayano, uscito in barella nel match con il suo Los Angeles Galaxy, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un grave problema al ginocchio, costringendolo a stare fermo per un periodo che va dai tre ai cinque mesi.