Pasqual: “Non ha senso comprare 30 giocatori se non vai in Europa”

"Dal momento che hai una squadra con molti giocatori e tanti nazionali, quei giocatori che andranno al Mondiale continueranno ad allenarsi e rimarranno in forma. Chi non si presenterà in Qatar avrà comunque la possibilità di continuare ad allenarsi e tenersi pronto, anche perché se la Fiorentina dovesse andare in Europa giocare il giovedì influisce sul fisico. Mi auguro che la Fiorentina possa superare il preliminare di Conference. Avere una rosa ampia e giocatori in tutti i ruoli è un vantaggio perché conta anche a livello mentale. Dover costruire una squadra non avendo la sicurezza ancora di essere qualificati in Conference è difficile. Non ha senso comprare 30 giocatori se non sei sicuro di andare in Europa. La società deve essere brava nella pianificazione e nella gestione della rosa. In campionato sarà fondamentale partire bene. L'Empoli ad esempio ha fatto un bellissimo girone di andata ma nel girone di ritorno ha fatto molta fatica quest'anno"