VN – Fiorentina, avanti tutta per Dodò: filtra ottimismo. Le ultime

Avanti tutta per Dodò. La Fiorentina, come noto, ha scelto il terzino brasiliano per colmare la casella lasciata libera dalla partenza per Odriozola. La trattativa procede ormai da tempo ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti adesso sarebbero molto vicine a trovare la quadra decisiva. Filtra, infatti, grande ottimismo dal lato del giocatore per la chiusura dell'affare. A questo punto restano soltanto gli ultimi dettagli da limare lo Shakthar e poi Dodò potrà essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina.