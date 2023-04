Pasqual: “La Fiorentina ha fatto un grande salto a livello mentale”

"La squadra ieri è entrata in campo subito con la mentalità giusta. Non era facile segnare il primo gol, è stato bravo Cabral perché contava sbloccarla il prima possibile in un ambiente così ostile. La maturità della Viola è venuta fuori quando il Lech Poznan ha pareggiato, perché poi alla lunga è venuta fuori una grandissima partita. La Fiorentina è sempre stata una squadra in grado di creare grandi occasioni da gol nelle partite, la differenza è che ora riesce a concretizzarle di più, soprattutto in campionato. In difesa poi la filosofia di Italiano è sempre stata quella di lasciare i difensori in uno contro uno, consapevole di poter rischiare qualcosa. I viola ora poi, rispetto ad inizio anno, hanno maggior consapevolezza a livello mentale. Italiano e i suoi stanno facendo grandi risultati pur giocando il giovedì, fattore che solitamente toglie molte energie a livello fisico e mentale. Fiorentina favorita della competizione? Per scaramanzia non dico nulla, mi auguro solo di commentarla in finale. L'unica cosa che dico è che la mentalità della squadra è cambiata, poi in una gara secca ovviamente tutto può accadere".