La nona sinfonia europea della Fiorentina, e il forza 4 viola vale tanto

Tuttosport elogia la Fiorentina. La squadra di Italiano domina in Polonia. La nona sinfonia europea vale la semifinale, quasi sicura alla viola. Ieri i ragazzi di Italiano hanno dato spettacolo, per i 500 a Poznan, e per quelli a casa. Il Lech in casa era imbattuto, e la Fiorentina invece ne segna 4. Così come a Sivass e Braga. Negli ultimi 2 mesi le vittorie sono 11, e i risultati positivi 13 [LEGGI TUTTI I NUMERI E LE STATISTICHE]. Italiano aveva chiesto un bell'avvio, i suoi lo hanno seguito. Dopo pochi minuti il gol di Cabral aveva già sbloccato la gara. Il brasiliano è il secondo giocatore in Italia per gol solo dopo Osimhen.