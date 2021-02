Pasqual: “Biraghi criticato? Ne so qualcosa. Da Prandelli mi aspettavo di più”

Manuel Pasqual, indimenticata bandiera viola, ha parlato del momento della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio:

Biraghi? Viene preso di mira per il ruolo che fa come spesso succedeva a me, ci sta avere alti e bassi. Lui è un buon giocatore con un buon piede. Servono i compagni giusti. Quando si costruisce una squadra bisogna costruirla in base ai giocatori a disposizione. Tutta la Fiorentina come rosa potrebbe essere più in alto in classifica. Gol subiti sempre da sinistra? Sul cross dalla parte opposta l’ultimo giocatore è sempre quello più in difficolta, in questo senso può essere determinante una lettura di squadra, non bisogna dare sempre colpa a Biraghi. Prandelli? Quando arrivò nel 2005 è stato allenatore dall’inizio, non è facile subentrare a campionato in corso. Aveva una grande squadra anche se nessuno ci avrebbe scommesso granché. Ora invece sta adattando le sue idee a questa squadra ma mi aspettavo una Fiorentina in posizione più tranquilla e l’allenatore è giudicato sempre in base ai risultati. Il mio rapporto con Firenze? Non ho vinto trofei ma sono entrato nel cuore della gente per il mio impegno.