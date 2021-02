Biraghi, il cross-man del campionato. Nessuno come lui in Serie A

È il cross-man del campionato di Serie A: su azione nessuno ne conta più di Cristiano Biraghi, 120. Gli altri lo inseguono a fatica: da Augello a Lazzari, da Candreva ad Hakimi. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un focus sull’esterno sinistro della Fiorentina. L’ex Inter in questo inizio di stagione può vantare quattro assist su azione, tanti quanto Ribery, e una rete proprio contro lo Spezia, prossimo avversario dei viola. Complessivamente, insomma, ha messo lo zampino su cinque delle 22 reti totalizzare in altrettante giornate dalla Fiorentina, ma mai in questo nuovo anno, il 2021. Biraghi, inoltre, è l’unico tra i titolari ad aver già firmato il prolungamento di contratto, fino al 2024, con relativo adeguamento economico. Con lo Spezia taglierà il traguardo delle 100 partite in maglia viola e l’obiettivo è semplice. Regalare a Prandelli la vittoria numero 100 alla guida della Fiorentina e spazzare via il nero all’orizzonte, per cominciare davvero a gettare le basi ad un futuro almeno un po’ più ambizioso, se non altro meno complicato.

L’opinione: “Biraghi grande delusione. Kokorin una scommessa, ma i tempi sono sbagliati”