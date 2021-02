Vitale: “Biraghi grande delusione. Kokorin una scommessa, ma i tempi sono sbagliati”

Il Ds Pino Vitale, lunga carriera all’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

Kokorin? Era una scommessa da fare a giugno, non certo ora. Non si allenava da tempo, non conosce il nostro calcio per cui un po’ di tempo ci vorrà. Serviva un giocatore più pronto. Problemi della Fiorentina?La grande delusione di quest’anno per me è Biraghi, non ha portato nulla ma anzi ha fatto prendere un sacco di gol. Prandelli? Ho grande stima per il professionista, ma lui sa benissimo che deve fare qualcosa di più. Saponara? Quando ha giocato a Empoli era un fenomeno, ha fallito sia al Milan che alla Fiorentina. Penso che sia un giocatore da Provincia, le maglie importanti pesano.