Criscito: “Kokorin è utile e versatile, dovrà accettare aiuto e non tirarsi indietro”

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio troviamo le parole del capitano del Genoa Domenico Criscito, ex compagno di Kokorin allo Zenit, di cui vi proponiamo un breve sunto: Criscito non ha dubbi sul fatto che Kokorin possa dimostrare tutto il suo talento a Firenze. “E’ un elemento versatile e ben equipaggiato: non vedo l’ora di abbracciarlo sul campo perché non lo vedo da tre anni”. Il consiglio? Non tirarsi indietro di fronte alle difficoltà che ci saranno e accettare aiuto, magari anche quello del fisioterapista personale, smentito però dalla Fiorentina.