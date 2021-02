Arshavin annuncia: “Dalla Russia un massaggiatore per Kokorin”. Ma la Fiorentina smentisce

L’ex stella dell’Arsenal Andrei Arshavin ha parlato al media russo Match TV di Sasha Kokorin e della possibilità che possa iniziare a lavorare con il suo storico massaggiatore:

Problemi Kokorin? È difficile prevedere a cosa potrebbero essere collegati. So che un massaggiatore è volato da lui, Sasha sarà certamente più allegro. Se ci sono problemi fisici, il massaggiatore lo aiuterà a correggerli. Se poi Sasha tornerà al suo livello di gioco potrà certamente aiutare la Fiorentina. Ruolo? Può giocare come seconda punta”.

Il professionista a cui fa riferimento Arshavin è Sergei Kolesnikov, storico massaggiatore dello Spartak che ha parlato brevemente a Verietyinfo.com:

Adesso sono in Italia. Non lo so ancora. Non ho ancora visto Kokorin e non posso dire nulla al riguardo.