Le pagelle del giorno dopo – Menomale che ci aiutano gli altri!

10 al colombiano Muriel che a pochi secondi dal termine ha segnato il gol che ha permesso all’Atalanta di battere il Cagliari.

9 al francese Veretout che ha realizzato la doppietta che ha permesso alla Roma di travolgere all’Olimpico l’Udinese

8 a Caputo e Berardi che sono stati i protagonisti del successo del Sassuolo in casa del Crotone

7 a Mattia Perin che ha bloccato le offensive, a dire il vero non proprio travolgenti, del Torino bloccandolo sullo 0 a 0

6 ai sette punti di vantaggio che la Fiorentina ha sulla terz’ultima, in questo caso il Cagliari. Probabilmente quest’anno ci si salverà a una quota più bassa rispetto ai canonici 40 punti.

5 a chi si è fatto scappare Muriel che a Firenze ci stava alla grande

4 a chi si è fatto scappare Veretout che aveva una marcia in più

3 a chi non ha comprato Caputo perché era già vecchio e aveva giocato “solo” nell’Empoli

2 a chi ha trattato per una vita Berardi senza mai riuscire ad acquistarlo

1 a chi ha garantito a questo gruppo di giocatori il settimo monte stipendi e ora deve sperare che non siano necessari 40 punti per salvarsi

0 a una Fiorentina che è anche sfortunata. Perché contro la Samp non meritavamo di perdere. Ma come si suol dire: la fortuna aiuta gli audaci e questa Fiorentina di audace ha proprio poco