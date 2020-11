Biraghi/2: “A Pioli devo la nazionale. Rinnovo? Contagiato dall’entusiasmo di Commisso”

Di seguito troviamo la seconda parte dell’intervista di Tuttosport al terzino viola (Leggi la prima parte) non manca di sottolineare il grande rapporto avuto con Stefano Pioli nella sua prima esperienza in maglia viola. Una crescita continua sotto la guida del tecnico emiliano che lo ha portato ad ottenere la maglia azzurra. L’augurio per l’esterno è quello di poter rompere la striscia di imbattibilità dei rossoneri di questa stagione e affidarsi al “fenomeno” Ribery. Un pensiero anche sugli attaccanti viola che hanno il compito proprio di raccogliere i cross provenienti dal suo piede mancino “I nostri attaccanti sono giovani ma molto validi, detto ciò bisogna crescere e migliorare tutti assieme”. Sguardo anche al futuro con il recente rinnovo fino al 2024. A convincerlo è stato l’entusiasmo e l’ambizione del presidente Commisso. Per Biraghi, Rocco ha grandi idee e se queste si realizzeranno, afferma: “La Fiorentina avrà un bel futuro”